Москва, , 14:58 — REGNUM В России уровень современности ядерной триады доведён до самого высокого показателя за всю историю — 89,1%. Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны.

Сергей Шойгу Mil.ru

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«Уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования — 89,1%», — сказал он.

Шойгу рассказал, что одновременно для ядерных сил создаётся и современная инфраструктура. Так, в 2021 году построено 690 высокотехнологичных объектов.