Москва, , 14:57 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, позволяющий наказывать неплательщиков алиментов даже при частичных минимальных выплатах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поправки в КоАП позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Административное наказание по ст. 5.35.1 КоАП наступает за неуплату алиментов в течение двух месяцев. Штраф составит до 20 тыс. рублей, предусмотрены и другие виды наказания.

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