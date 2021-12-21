Москва, 21 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий привлечение к уголовной ответственности за неуплату алиментов, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Уголовно наказуемой неуплатой алиментов родителями на содержание несовершеннолетних (либо совершеннолетних, но нетрудоспособных) детей или совершеннолетними трудоспособными детьми на содержание нетрудоспособных родителей признается совершенная неоднократно (то есть лицом, подвергнутым ранее административному наказанию за аналогичное деяние) неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением.

Гражданин освобождается от уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, определяемом законодательством РФ.