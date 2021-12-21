Химки, Московская область, 21 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Fckrasnodar.ru Павел Мамаев

«Павел Мамаев стал игроком «Химок». Полузащитник подписал контракт с клубом — стороны согласовали все детали», — говорится в сообщении.

Ранее 33-летний футболист покинул «Ростов» по истечении срока контракта, поэтому к «Химкам» он присоединился в статусе свободного агента.

Мамаев играл за «Ростов» с сентября 2019 года. Ранее он выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».