Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Ленинградской области с 21 декабря внесены поправки в постановление областного правительства, регулирующее «антиковидный» режим. В документ внесено несколько смягчающих поправок, сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Флаг Ленобласти

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Так, предприятия общепита, получившие паспорта коллективного иммунитета за вакцинацию сотрудников, получили право работать в новогоднюю и рождественскую ночи (с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января) до 2:00 часов. Однако у посетителей этих заведений должен быть сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном в последние полгода заболевании. Также можно прийти в ресторан с отрицательным ПЦР-тестом, проведенном не менее, чем за 48 часов.

На новогодних праздниках в детских садах и школах Ленобласти родители или законные представители смогут присутствовать при наличии сертификатов об иммунном статусе с QR-кодом или отрицательного результата ПЦР-теста давностью не более 48 часов.

Кроме того, документ устанавливает порядок работы оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года и предоставляет компенсацию 100% стоимости путевки в лагерь для медиков Ленобласти.

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