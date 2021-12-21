Москва, 21 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В целом по России рост цен на недвижимость в течение 2022 года будет на уровне инфляции, тогда как однозначный прогноз «не выше инфляции» — слишком оптимистичный, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Наталия Пырьева

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«На данном этапе даже повышение ставок не оказывает сильного влияния на динамику цен, поскольку и ключевая, и ипотечная ставки все ещё ниже «доковидных» уровней.

Рост цен продолжается за счёт по-прежнему высокого уровня спроса, удорожания стройматериалов и рабочей силы на фоне нехватки кадров. В декабре сезонно высокий спрос в преддверии новогодних праздников.

Ранее было предположение, что в начале 2022 года произойдёт некоторая стабилизация цен, но потребительский спрос остаётся высоким, вероятно, на это влияет сохраняющаяся неопределённость относительно экономики, ускорение инфляции, продление всевозможных ограничений, связанных с коронавирусом.

Тем не менее, спрос в любом случае охлаждается и по мере удовлетворения жилищных вопросов, и за счёт сворачивания льготной ипотеки, и из-за космически высоких цен.

Однако, учитывая обстоятельства с ростом цен на стройматериалы и рабочую силу, ожидается, что в течение I полугодия 2022 года цены останутся на достигнутых уровнях или несколько снизятся.

Это произойдёт поскольку ожидается снижение спроса (что уже фиксируется в отчётах девелоперов — объёмы продаж снижаются), а также за счёт роста предложения на рынке.

При этом рост ставок приведёт к удорожанию ипотеки в России, поэтому снизится и доля ипотечных сделок», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость жилья в регионах России в 2022 году не будет превышать уровень инфляции. Такой прогноз сделал генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

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