Сеул, 21 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В 2020 году более половины граждан Южной Кореи в возрасте 40−64 лет имели долги. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

401(K) 2012 Кредиты

Согласно опубликованным данным, 56,5% людей вышеуказанной возрастной категории занимали деньги в банках или других финансовых учреждениях, что на 0,2% больше по сравнению с 2019 годом.

Средний размер долга южнокорейцев перед банками и финансовыми учреждениями составил 52 млн вон (~$43,6 тыс.), что на 7,1% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что средний размер долга людей, в собственности которых находится жилая недвижимость, увеличился до 98,4 млн вон (~$82,5 тыс.), а тех, кто не владеет жилой недвижимостью, — 27,8 млн вон (~$23,3 тыс.).

Напомним, что по состоянию на сентябрь 2021 года остаток непогашенных кредитов жителей Южной Кореи составил 1,84 квдрлн вон (~$1,54 трлн), что на 36,7 трлн вон (~$30,7 млрд) больше, чем в июне текущего года.