Москва, 21 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Москва готова на переговорах по гарантиям безопасности обсуждать встречные озабоченности Вашингтона, однако пока их не получала. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается вопроса, готовы ли мы обсуждать озабоченности Вашингтона, мы все готовы обсуждать, но пока мы такие озабоченности не получили», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Он уточнил, что у российской стороны есть понимание, что вопросы по гарантиям безопасности нужно рассматривать в рамках ОБСЕ, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности.

Согласно проекту, в частности, страны Североатлантического альянса обязуются исключить присоединение к военному блоку Украины. Также Пентагон должен принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, входивших в СССР.

Читайте также: НАТО призвали дать оперативный ответ на предложения России