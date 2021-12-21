Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном озабоченности США
Москва, 21 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Москва готова на переговорах по гарантиям безопасности обсуждать встречные озабоченности Вашингтона, однако пока их не получала. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он уточнил, что у российской стороны есть понимание, что вопросы по гарантиям безопасности нужно рассматривать в рамках ОБСЕ, уточнил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности.
Согласно проекту, в частности, страны Североатлантического альянса обязуются исключить присоединение к военному блоку Украины. Также Пентагон должен принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, входивших в СССР.
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