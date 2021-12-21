Москва, , 14:59 — REGNUM Доля современного оружия в российской ядерной триаде доведена до 89,1%, это рекордный показатель. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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Шойгу подчеркнул, что уровень современности в ядерной триаде повышен в результате масштабной и целенаправленной работы, которой руководит президент России Владимир Путин. Совершенствуются в том числе возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов триады.

Сергей Шойгу «Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования — 89,1%»

В качестве примера глава Минобороны привёл четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС, пополнивших стратегическую ядерную авиацию, а также атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» с баллистическими ракетами «Булава», принятый в состав ВМФ.

Напомним, в ядерную триаду включают стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

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