Москва, 21 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году средняя скорость передачи мобильных данных от оператора к абоненту выросла на 4 Мб/сек, до 40 Мбит/сек, что в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране, где средняя скорость мобильного интернета составляет 21,7 Мбит/сек. Об этом сообщает 21 декабря информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Подмосковье практически не отстает от столицы, здесь средняя скорость передачи мобильных данных абоненту составила 36,5 Мбит/сек против 34 Мбит/сек годом ранее.

Пальму первенства продолжает удерживать компания «Мегафон», средняя скорость передачи данных в ее сетях составляет 56,1 Мбит/сек. На втором месте закрепились МТС — 43,1 Мбит/с, на третьем «Билайн» — 40,2 Мбит/с, а замыкает четверку операторов Tele2 — 25 Мбит/с.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы могут поднять цены на свои услуги уже в начале 2022 года, их ожидаемый рост составит от 6% до 10%. Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев объяснил ИА REGNUM, чем вызвано возможное подорожание услуг сотовой связи и как оно будет происходить.

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