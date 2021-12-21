Самара, , 14:54 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 28 °C ожидается в Самарской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Чебоксарах началась метель Наталия Николаева © ИА REGNUM

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, 22 декабря по области ожидается снег. Ночью температура воздуха в регионе может опуститься до — 17 °C, днем воздух может прогреться до — 11 °C.

23 декабря в Самарской области также ожидается снег. Ночью столбик термометра может опуститься до отметки — 27 °C, днем воздух может потеплеть до — 17 °C.

Ночью 24 декабря в регионе также ожидается снег, температура может опуститься до — 28 °C, днем существенных осадков не ожидается, температура воздуха может подняться до — 15 °C.