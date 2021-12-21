Москва, , 14:52 — REGNUM В Тихом океане впервые проведено скрытое развёртывание кораблей ВМФ России, сообщил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства.

Сергей Шойгу Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин ставит армии новые задачи — трансляция»

«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне», — сказал министр.

По словам Шойгу, развёртывание кораблей проведено в удалённом районе Тихого океана.

Он также рассказал об оснащении ракетных полков новейшими комплексами «Авангард».