Рязань, , 14:56 — REGNUM В Рязанской области 21 декабря подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. В летальной статистике ещё 22 записи.

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С начала пандемии в Рязанской области выявлено 59 940 носителей инфекции. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 22 123 человека. Справились с заражением 54 546 жителей, из них 346 выписаны з, а последние сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 385 пациентов.