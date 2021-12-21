Махачкала, 21 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Дагестане в третий раз отменен оправдательный приговор владелице банкетного зала Д. Маммаевой. Предыдущее решение Ленинского районного суда города Махачкалы, вынесенное 28 октября 2021 года, отменено, и дело отправлено на новое рассмотрение с другим составом суда, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Alex Borland Газовые баллоны

Напомним, хозяйку банкетного зала «Лайли» обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть граждан. В августе 2016 года в помещении зала, где проходило свадебное торжество, прогремел взрыв. В подвальном этаже взорвались баллоны с газом. В результате погибли 11 человек, еще более 20 гостей получили травмы.

Владелицу обвинили в том, что она не соблюдала правила безопасности при эксплуатации газовых приборов, из-за чего погибли 11 человек. Однако суд трижды выносил в отношении неё решения о невиновности. Прокуратура, не удовлетворившись этими решениями, всякий раз опротестовывала их в Верховном суде. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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