Москва, , 14:46 — REGNUM На российских границах с запада и востока страны США наращивают военное присутствие, заявил 21 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства.

Сергей Шойгу Минобороны России

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«Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ в странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 тыс. военнослужащих», — сказал Шойгу.

Министр отметил проводимые военные учения рядом с территорией России.

«Всё чаще в них задействована стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полётов у российских границ выросло более чем в два раза», — заявил глава Минобороны.