Лондон, , 14:46 — REGNUM В ходе торгов на бирже цена газа в Европе впервые с 6 октября, когда был поставлен исторический рекорд, превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров. Это 21 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Magnascan

По информации торговой площадки, по состоянию на 13:58 мск цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла $1906 за тысячу кубометров.

При этом общий рост цены голубого топлива в Европе по сравнению с закрытием торгов накануне составил 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе торгов на бирже цена на газ в Европе впервые с 6 октября превысила отметку в $1850 за тысячу кубометров.