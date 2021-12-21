21 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 15:44 — REGNUM Информационное агентство Красная Весна и газета «Суть времени» являются одними из немногих российских изданий, которые серьезно отслеживают опасные для дела мира и безопасности на Дальнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом тенденции в политике Японии, тихой сапой вновь превращающейся в крупную военную державу. При этом она, будучи ближайшим военным союзником США, должна составить костяк формирующегося военного объединения пока под условным наименованием «восточного НАТО».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что, пока внимание общества приковано к происходящему на западных рубежах нашей страны, на востоке набирает силу Япония, которую США намерены использовать как таран против Китая. Между тем японцы не оставляют попыток вернуть себе Курилы.

«6 декабря The Independent указала, что, имея мирную конституцию, Япония оказалась шестой страной в мире по военным расходам. Рьяным приверженцем милитаризации является нынешний премьер-министр Фумио Кисида. Япония «тихо», но уверенно наращивает свою военную мощь и становится второй по весу страной после США в мировой антикитайской коалиции. Затраты десятков миллиардов долларов ежегодно обеспечили стране арсенал из почти 1000 боевых самолетов и десятков эсминцев и подводных лодок», — своевременно предупреждает «Суть времени».

В России, хотелось бы верить, внимательно отслеживают опасное для соседних стран наращивание военных мускулов все еще прикрывающейся «мирной» Конституцией Страны восходящего солнца. Известно высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что военный бюджет Японии уже сейчас сопоставим с расходами на оборону второй военной державы мира — Российской Федерации.

Японские ВМС

Известно, что Япония до последнего времени ограничивала военный бюджет своего государства на уровне 1% от его ВВП — 6,1 трлн иен (53,2 млрд долларов) в текущем году, что на 15% больше, чем в предыдущем. Впредь же, как обещает премьер Кисида, Токио готов тратить вдвое больше, доведя для начала сумму до 2% японского ВВП.

Но это только начало, ибо в японских СМИ появились сообщения о том, что правительство Японии планирует до 2027 года увеличить расходы на оборону до 30 трлн иен — 263 млрд долларов. И эти планы нельзя объяснить лишь выкручиванием рук заокеанским союзником. Токио, видимо, не желая, как прежде, полностью полагаться в обеспечении своей военной политики на США, которые, как показало бегство из Афганистана, с легкостью могут бросать своих «союзников», делает ставку на создание собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) и самостоятельные вооруженные силы. Воссозданный мощный ВПК, кроме всего прочего, по замыслам японских капитанов крупного бизнеса, должен явиться и «драйвером», способным вывести экономику страны из длительной стагнации.

«Суть времени» обращает внимание на то, что по мере военного усиления Японии в Токио звучат все более воинственные заявления в адрес России. «Новый японский премьер-министр Фумио Кисида даже пригрозил Москве тем, что его страна может решить вопрос Курильских островов военным путем, если диалог с РФ зайдет в тупик», — указывает газета. Здесь надо заметить, что автору этих строк не известно такое заявление японского премьера. Но такие «мысли» и призывы, что называется, сплошь и рядом можно видеть среди комментариев японских читателей статей, посвященных так называемой «территориальной проблеме», то есть незаконным притязаниям Токио на российские территории.

Видимо, пытаясь «обосновать» необходимость быстрого военного строительства в Японии, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси в ходе состоявшегося телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «выразил обеспокоенность повышением военной активности РФ и Китая у японских границ». Но это, как у нас говорится, попытка «валить с больной головы на здоровую». Разве не Япония активно участвует в реализации американской военной стратегии «окружения» России и Китая военными базами, создания вдоль их границ «поясов нестабильности», проведении в непосредственной близости от российских и китайских рубежей многочисленных военных маневров с использованием стратегических бомбардировщиков, предназначенных для бомбардировок России и Китая ядерными бомбами и ракетами? И после этого в Токио удивляются и возмущаются ответной демонстрации вооруженными силами РФ и КНР способности эффективно отвечать на американские и японские провокации у своих берегов и в воздушном пространстве.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

И еще. Вместо того чтобы все глубже втягиваться в безрассудную американскую стратегию балансирования на грани ядерной войны, Токио следовало бы внимательно изучить и примерить на себя направленный на днях в Белый дом «меморандум Москвы» по поводу возможных последствий выдвижения России различного рода «ультиматумов» и наглого приближения НАТО на недопустимо близкое расстояние к нашим границам.

Комментируя направленный США документ, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков указал, что РФ призывает США самым серьезным образом отнестись к предложениям по соглашению о гарантиях безопасности. «Мы призываем американскую сторону самым серьезным образом отнестись к российской инициативе. Международная обстановка весьма накалена, и в общих интересах найти пути, как снизить напряженность», — сказал он. Он говорил о «заинтересованности в мире и стабильности на европейском континенте». Считаю, то же следовало бы сказать и о мире и стабильности на Дальнем Востоке и в АТР в целом. И здесь многое зависит от позиции Японии, которая или свернет свои усилия по превращению в военную державу для борьбы с соседними государствами, или, как и США, проигнорирует мирный ультиматум Москвы. И, вопреки здравому смыслу и заботе о судьбе своего народа, продолжит сколачивать с ее участием противостоящий и угрожающий России и Китаю военный блок, обрекая себя на первый сокрушающий удар в сегодня уже, к большой тревоге, не гипотетическом конфликте.