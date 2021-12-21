Москва, , 14:48 — REGNUM Въездной туризм по итогам 2021 года демонстрирует еще более плохие показатели, чем в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Об этом 21 декабря сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туристы на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Во въездном туризме все совсем грустно. Если в 2020 году у нас был хоть как-то работающий первый квартал, то за 2021 год у нас 175 тыс. визитов в Россию с туристическими целями. В аналогичный период 2020 года мы приняли более 4 млн туристов», — сказала Ломидзе.

По её словам, сегмент въездного туризма характерен самой жесткой рецессией с начала пандемии коронавируса.

«Если во внутреннем туризме мы можем говорить о перспективе, развитии, о новых возможностях, перезагрузке, перераспределении потоков, то во въездном туризме мы вынуждены констатировать, что не видно даже горизонта, не видно даже перспектив восстановления. Это очень сложный сегмент, которому в дальнейшем, видимо, понадобятся специальные меры поддержки», — сказала Ломидзе.

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