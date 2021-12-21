Тбилиси, 21 декабря, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В грузинском городе Гори 21 декабря члены Коммунистической партии Грузии и общества «Сталинистов» провели акцию по случаю 142-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

По данным журналистов, участники акции пришли с красным флагом и портретами Сталина. Планировалось провести шествие, но от него отказались.

«Сегодня знаменательная дата, сегодня родился мировой гигант. Он выиграл Вторую мировую войну. Сталин победил нацизм, но сегодняшнее правительство не смогло победить нацизм», — сказал, выступая на акции лидер общества «Сталинистов» Зура Зумбулидзе.

Он также выразил недовольство тем, что в военный госпиталь в Гори привезли на лечение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Зумбулидзе призвал убрать политика из города.

Стоит отметить, что в Гори долгое время не могли демонтировать памятник Сталину. В 1956 году, когда это попытались сделать, местные жители не позволили, они установили на площади палатки и жили там, пока угроза не миновала. Получилось снять скульптуру с постамента только в октябре 2008 года, когда президентом Грузии стал Саакашвили. Чтобы не встретить сопротивление местного населения, демонтаж проводили ночью.