Миасс, Челябинская область, 21 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области заведующий кафедрой одного из вузов подозревается в получении взяток от студентов. Об этом 21 декабря сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным следствия, он брал деньги в 2020 году за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Его добычей стало более 90 тыс. рублей.

Преступление раскрыли сотрудники полиции. Следователи устанавливают аналогичные преступные эпизоды.