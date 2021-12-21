Афины , 21 декабря, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Волна штамма «Омикрон» может быть скрыта в волне «Дельты», которая уже захлестывает Грецию. Об этом заявил эпидемиолог, профессор Сотирис Циодрас на мероприятии, организованном Медицинской школой Афинского университета 20 декабря.

Pixabay.com Флаг Греции

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«Ситуация в Европе беспокоит нас. Это может привести к большой пандемии «Омикрона» в Европе, и поэтому мы должны сохранять бдительность, быть начеку и предлагать дополнительные меры, если это необходимо», — сказал он.

Профессор также посоветовал людям очень строго придерживаться существующих мер защиты в период праздников.

Циодрас также отметил, что бывшие носители коронавируса сейчас чаще заражаются «Омикроном», чем другими штаммами.