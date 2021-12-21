Москва, 21 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В рамках программы по развитию Единой космической системы (ЕКС) Россия совершенствует технологии и боевые возможности. Об этом сегодня, 21 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передаёт ТАСС

Mil.ru Сергей Шойгу

По его словам, для решения задач воздушно-космической обороны запущен пятый космический аппарат «Купол».

"Также завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС. Далле оно будет передано в опытную эксплуатацию», — уточнил Шойгу.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ноябре 2021 года Россия провела успешное испытание перспективной противоспутниковой системы.

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