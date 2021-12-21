Рыбинск, Ярославская область, 21 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области строят шестиметрового Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru Короб в который собирают снег для будущей фигуры

Снежная фигура расположится на площади Дерунова.

«Мы подготовили четыре короба разного размера. Каждый короб набиваем снегом и трамбуем. Снег собираем прямо с площади, благо его предостаточно. Затем заготовка будет проливаться водой для прочности, — рассказал директор муниципального унитарного предприятия «Дорожно-эксплуатационное» Дмитрий Шилов.

Через два-три дня фигуру начнут оформлять. На это уйдёт около недели, затем Деда Мороза раскрасят.