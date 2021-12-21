В Рыбинске строят шестиметрового Деда Мороза
Рыбинск, Ярославская область, 21 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области строят шестиметрового Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.
Rybinsk.ru
Короб в который собирают снег для будущей фигуры
Снежная фигура расположится на площади Дерунова.
«Мы подготовили четыре короба разного размера. Каждый короб набиваем снегом и трамбуем. Снег собираем прямо с площади, благо его предостаточно. Затем заготовка будет проливаться водой для прочности, — рассказал директор муниципального унитарного предприятия «Дорожно-эксплуатационное» Дмитрий Шилов.
Через два-три дня фигуру начнут оформлять. На это уйдёт около недели, затем Деда Мороза раскрасят.