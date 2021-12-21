Афины , 21 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Малым и средним предприятиям (МСП) в Греции не хватает финансирования, и ситуация останется таковой по причине условий, установленными правительством для поддержки за счет Фонда восстановления. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Движение за перемены» Никос Андрулакис 20 декабря после встречи с представителями МСП в своем офисе в парламенте.

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«Правительство «Новой демократии» исключает тысячи малых и средних предприятий из Фонда восстановления, подвергая опасности их и их сотрудников и перекладывая значительную часть их расходов на потребителей в то время, когда растут и без того уже высокие цены», — сказал Андрулакис.

МСП в Греции, добавил он, не смогли получить финансирование ни за счет средств, предоставленной Европейским центральным банком, ни из Фонда восстановления теперь, когда они рискуют остаться без кредитов и субсидий. Предприниматели, отметил он, обращают внимание премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса на критерии кредитования за счет Фонда восстановления, которые сейчас «исключают тех, кто в нем действительно нуждается».