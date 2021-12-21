Уфа, , 14:40 — REGNUM Тарифы на проезд в Уфе при оплате транспортной картой «Алга» изменятся с 1 января 2022 года. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУП «Башавтотранс».

Автобус Yarregion.ru

Сообщается, что проезд по городу Уфа при оплате этой транспортной картой составит 24 рубля.

«Стоимость за наличный и безналичный расчет по банковским картам остается неизменной», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что стоимость проезда также изменится по некоторым маршрутам пригородного сообщения по Башкирии.