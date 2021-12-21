Минск, , 14:33 — REGNUM В Белоруссии вынесен приговор по уголовному делу об оскорблении президента республики Александра Лукашенко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры Белоруссии 21 декабря, на скамье подсудимых оказался 37-летнего житель города Гродно, позиционирующий себя как блогер, который администрировал Instagram-аккаунт с более чем 45 тыс. подписчиков.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно материалам уголовного дела, в августе-сентябре 2020 года обвиняемый в социальной сети Instagram разместил оскорбительные комментарии в адрес белорусского лидера. Кроме того, летом 2021 года он надругался над государственным флагом на автозаправочной станции в городе Скиделе.

«С учётом представленных государственным обвинителем доказательств суд Щучинского района постановил обвинительный приговор», — добавили в надзорном ведомстве.

На основании ч. 1 ст. 368, ст. 370 Уголовного кодекса Белоруссии мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии. Осуждённый еще может обжаловать приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года следственными органами Брестской области было завершено расследование уголовного дела об оскорблении президента Белоруссии и разжигании социальной вражды. Обвиняемым стал 55-летний житель Бреста. Дело передали в суд.

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