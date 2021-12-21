Москва, , 14:32 — REGNUM России необходимо развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, а также укреплять безопасность Союзного государства на фоне сложной международной обстановки. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии российского Минобороны.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами-членами ШОС и ОДКБ. Особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии», — сказал

Также глава Российского государства отметил необходимость дальнейшего роста уровня боевой подготовки войск, что, по его словам, убедительно показали итоги совместного стратегического учения «Запад-2021», в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин рассказал, что в ходе состоявшегося 7 декабря в формате видеосвязи американо-российского саммита ответственных за переговоры по стабильности с Россией предложил назначить президент США Джо Байден.