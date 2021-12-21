Сеул, 21 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал быть готовыми к любому сценарию развития событий со штаммом «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

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Данное заявление он сделал 21 декабря в ходе заседания правительства, состоявшегося после появления информации о выявлении 49 новых случаев заражения штаммом «Омикрон».

»Мы должны быть готовы к тому, что в скором времени штамм «Омикрон» может стать доминирующим», — отметил южнокорейский лидер.

Упоминая отказ от реализации программы «жизнь с COVID-19», президент отметил важность анализа совершенных ошибок и недопущения их повторения. Он также подчеркнул необходимость принятия специальных мер по укреплению системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее глава Южной Кореи поручил многопрофильным больницам при университетах сосредоточить своё внимание и ресурсы на уходе за тяжелобольными пациентами с коронавирусной инфекцией.

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