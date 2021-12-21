Благотворительный фонд «Рэй» проводит онлайн-акцию «С Новым котом!»
Москва, 21 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Рэй» решил провести предновогоднюю акцию по поиску дома для котов и кошек из приютов. Благотворители отмечают, что на сегодняшний день в приютах Москвы и Подмосковья проживают более 20 тысяч кошек и собак, для которых основной возможностью встретить хозяина и отправиться домой являются благотворительные фестивали и выставки. За последние два года немалая часть таких мероприятий не состоялась.
«С Новым котом!» — так называется сайт, на котором любой желающий может познакомиться с 30 котами и кошками, живущими в приютах Москвы и Подмосковья. На сайте представлены фотографии и небольшие описания характера, привычек и предпочтений хвостатых, там же потенциальный хозяин может заполнить анкету, чтобы поближе познакомиться со своим будущим питомцем.
Онлайн-акция «С Новым котом!» продлится до конца января 2022 года, чтобы у пользователей было достаточно времени на знакомство и принятие взвешенного решения о том, чтобы завести домашнее животное.
Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Сайт акции: https://happynewcat.rayfund.ru/