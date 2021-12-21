Москва, 21 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Рэй» решил провести предновогоднюю акцию по поиску дома для котов и кошек из приютов. Благотворители отмечают, что на сегодняшний день в приютах Москвы и Подмосковья проживают более 20 тысяч кошек и собак, для которых основной возможностью встретить хозяина и отправиться домой являются благотворительные фестивали и выставки. За последние два года немалая часть таких мероприятий не состоялась.

Павел Ищенко Бездомные животные

«С Новым котом!» — так называется сайт, на котором любой желающий может познакомиться с 30 котами и кошками, живущими в приютах Москвы и Подмосковья. На сайте представлены фотографии и небольшие описания характера, привычек и предпочтений хвостатых, там же потенциальный хозяин может заполнить анкету, чтобы поближе познакомиться со своим будущим питомцем.

«В ноябре этого года мы планировали провести наш традиционный фестиваль «Тыквы и коты», но, к большому сожалению, из-за непростой эпидемиологической обстановки мероприятие пришлось отменить, — рассказала директор фонда «Рэй» Екатерина Панова. — На помощь нам пришёл онлайн-формат, и мы надеемся, что благодаря нашему новогоднему лэндингу коты и кошки из приютов смогут встретить своих будущих хозяев, ведь лучший способ задобрить Тигра — это завести себе котика!».

Онлайн-акция «С Новым котом!» продлится до конца января 2022 года, чтобы у пользователей было достаточно времени на знакомство и принятие взвешенного решения о том, чтобы завести домашнее животное.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Сайт акции: https://happynewcat.rayfund.ru/