Джакарта, , 14:28 — REGNUM Правительство Индонезии через целевую группу по борьбе с COVID-19 объявило о 216 новых случаях заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус

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По состоянию на 21 декабря в Индонезии подтвердили 4 260 893 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, побороть коронавирус в стране смогли 205 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 4 112 040 человек.

За последние 24 часа в Индонезии произошло 11 смертей от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 144 024 жителей Индонезии.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 4829 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала одной из пяти стран с самым высоким уровнем вакцинации против коронавируса.

Подробнее в материале: Индонезия вошла в пятёрку стран с самым высоким уровнем вакцинации