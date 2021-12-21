Адыге-Хабльский район, Карачаево-Черкесия, 21 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошел пожар в одном из частных домов в Адыге-Хабльском районе. В огне погибли два человека. По данному факту Следственный комитет организовал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

27.mchs.gov.ru Пожар

ЧП произошло накануне днем, 20 декабря, в ауле Эрсакон. Тела двоих мужчин были обнаружены при тушении пожара в одноэтажном доме.

«По предварительной информации, произошло возгорание матраса в одной из комнат. <…> Причина, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

Причины пожара предстоит установить в ходе опроса свидетелей и проведения экспертиз. После проведения доследственной проверки будет решен вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.