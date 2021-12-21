Иерусалим, 21 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. За сутки, 20 декабря, в Израиле выявили 1306 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает минздрав страны. В течение последних двух месяцев суточный показатель не превышал 1000 заражений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне сообщалось про 1004 случая заражений, 19 декабря — про 372 (данные за выходной день), 18 декабря заражений было 873, 17 декабря — 838. Положительными оказались 1,27% из сданных за день 116 739 анализов (ранее 1,09% и 1,05%). Резко вырос коэффициент заражений — до 1,28 с 1,21.

Ни один человек за сутки в стране не умер от COVID-19, число умерших за все время — 8232 человека.

В стране с населением около 9,3 млн человек получили минимум одну дозу вакцины около 6,5 млн человек, полностью привиты порядка 5,8 млн, ревакцинированы 4,1 млн.