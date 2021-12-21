Москва, 21 декабря, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Отрасль туризма в России еще не начала стабильно восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса и ограничений. Об этом 21 декабря заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«Пока туристический рынок не вышел на плато восстановления. Доходность рынка туроператорского в сегменте выездного туризма ниже, чем в 2019, но выше, чем в 2020», — сказала Ломидзе.

Еще хуже, отметила эксперт, обстоят дела в сегменте въездного туризма. В этой части туристического рынка показатели 2021 году уступают даже 2020 году.