Нью-Йорк, США, , 15:26 — REGNUM Двадцать один мигрант умер на польско-белорусской границе в 2021 году. Таковы данные международных организаций, заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл на брифинге 21 декабря.

Мигранты у транспортно-логистического центра возле пункта пропуска Брузги President.gov.by

Она отметила, что за сообщениями и смертях мигрантов на границе Польши и Белоруссии внимательно следит международная организация по миграции. Она реализует проект «Пропавшие мигранты», по данным которого зафиксирован 21 смертельный случай.

Вместе с тем в управлении не располагают данными о том, что в Польше рядом с белорусской границей есть «массовые захоронения» мигрантов. Необходимо расследовать смерти людей, если такие захоронения существуют, добавила Тросселл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский солдат Эмиль Чечко, попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал об убийствах нелегальных мигрантов польскими силовиками. По его словам, этих людей расстреливали, а тела в основном оставляли в ямах.

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