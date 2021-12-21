Тбилиси, , 14:24 — REGNUM Партиям в Грузии нужно найти способ выйти из сложившегося «политического тупика». Об этом 21 декабря заявил журналистам Заал Удумашвили, один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

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«Главное, чтобы у всех сторон была готовность к совместному поиску путей преодоления политического кризиса. Мы идём на переговоры без каких-либо предусловий», — сказал Удумашвили.

Он также призвал остальные политические силы в стране согласиться на переговоры без предварительных условий. По мнению политика, не время предъявлять претензии друг другу.

Напомним, ранее к «национальному примирению» начал призывать находящийся в заключении Саакашвили. Его поддержала действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. В правящей партии «Грузинская мечта» ответили, что примирение возможно после того, как в ЕНД раскаются в преступлениях режима Саакашвили и займут конструктивную позицию, а не будут призвать к смене власти на регулярных протестных акциях.

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