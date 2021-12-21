Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM QR-коды в торговых центрах Свердловской области могут вернуть раньше 20 января. Этого не исключил губернатор региона Евгений Куйвашев.

QR-код

Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы продолжим постоянно следить за ситуацией с COVID-19. И в случае её ухудшения вынуждены будем вернуть ограничения досрочно», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, QR-коды можно будет не предъявлять в ТЦ с 22 декабря по 20 января. В такой же период времени заведениям общепита разрешат работать по ночам.

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