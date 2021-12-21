Ростовская область, 21 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стало известно о частичной продаже парка имени 8 Марта (сквера Димитриевского). О том, что участок земли оказался в частных руках, сообщила глава города — председатель муниципального парламента Зинаида Неярохина.

Алексей Лазарев В парке

«Основная часть парка принадлежала ДОСААФ. И вот буквально накануне мы узнали, что эта часть продана, причем покупатель даже не из Ростова. Это очень огорчает. У нас с ДОСААФ были долгие переговоры о приобретении этого участка», — сказала она.

В ближайшее время власти намерены выяснить, какие планы у нового собственника на этот участок парка, и не допустить застройки зоны отдыха.

ИА REGNUM сообщало, что к 1 мая 2022 года парк имени 8 Марта должен быть частично благоустроен. Стоимость работ оценивается в 28,3 млн рублей.