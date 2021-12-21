Москва, , 14:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал уходящий 2021 год экстраординарным. Об этом глава государства рассказал на заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин

«Сразу отмечу, что уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным… В первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса», — сказал российский лидер.

В таких сложных условиях Вооруженные силы России четко и без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе заседания, что власти США наращивают военное присутствие у границ России.

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