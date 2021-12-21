Кито, , 14:49 — REGNUM Национальная полиция Эквадора 20 декабря конфисковала 4 тонны наркотиков в порту Гуаякиля. Об этом сообщает латиноамериканское агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление полиции.

Гуаякиль, Эквадор, 2012 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Деревянные ящики, заполненные свертками с запрещенным веществом, обнаружили во время погрузки в порту. Наркотики планировалось переправить в Бельгию, чтобы позже распространить в Польше и Дании. Всего было изъято 3 792 свертка стоимостью 150 миллионов 960 тысяч долларов США.

Днем ранее в доме на северо-западе Гуаякиля было обнаружено 3 тонны наркотиков. По официальным данным, за 2021 год правоохранительные органы изъяли 201 тонну запрещенных веществ, из которых 50 тонн было конфисковано в портовых районах.

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