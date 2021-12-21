София, , 14:27 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис провел встречу со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым в Софии 20 декабря, сообщает AMNA. В последующих совместных заявлениях Мицотакис поздравил Петкова с победой на выборах и рассказал о новом периоде сотрудничества между Грецией и Болгарией.

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«Я нашел точки соприкосновения во многих вопросах. Афины и София начинают новый многообещающий этап сотрудничества», — сказал Мицотакис, отметив, что обе страны уважают европейские ценности и международное право.

Упомянув греко-болгарский трубопровод IGB, он подчеркнул, что ставка для обеих стран состоит в том, чтобы завершить этот проект как можно скорее, и заявил, что задержки вызваны пандемией. «Я обещал, что мы согласуем точный график. Это вопрос месяцев», — добавил он.

Мицотакис также заявил, что «европейский курс» Западных Балкан «отвечает интересам всех нас», поэтому Греция поддерживает эту перспективу, «не забывая, что эти страны должны соответствовать определенным критериям, начиная с добрососедских отношений».