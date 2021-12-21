Москва, 21 декабря 2021, 14:17 — REGNUM Как эксклавный регион России, Калининградская область, конечно, существенно зависит от транзита, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.
Как сообщало ИА REGNUM, Калининградская область потребляет белорусские продукты, поэтому предложение Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии угрожает благополучию региона, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.
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