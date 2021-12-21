Москва, 21 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Как эксклавный регион России, Калининградская область, конечно, существенно зависит от транзита, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

(сс) distel2610 Груз

«В частности, губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил важность транзита белорусских грузов для продовольственной безопасности региона.

Если предложение Минтранса Литвы будет принято, и для Калининградской области не будет сделано исключение (по крайней мере, в масштабах её потребления), то придётся искать альтернативные пути доставки грузов.

Возможно, придётся доставлять грузы в Калининград через Латвию или морским путём из России. Но это точно будет дольше и дороже», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Калининградская область потребляет белорусские продукты, поэтому предложение Литвы запретить транзит грузов из Белоруссии угрожает благополучию региона, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.

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