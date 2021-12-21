Москва, , 14:16 — REGNUM Россия вынуждена «что-то решать» в ситуации напряжённости, созданной США. Об этом заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Влаимир Путин Kremlin.ru

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Президент рассказал, что сложившаяся в Европе наряжённая ситуация — вина США. При этом с каждым шагом американцев положение ухудшается.

«Сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Ну что, это не понятно что ли кому-то? Должно быть понятно», — произнёс Путин.