Москва, 21 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Россия вынуждена «что-то решать» в ситуации напряжённости, созданной США. Об этом заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Kremlin.ru Влаимир Путин

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Президент рассказал, что сложившаяся в Европе наряжённая ситуация — вина США. При этом с каждым шагом американцев положение ухудшается.

«Сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Ну что, это не понятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно», — произнёс Путин.