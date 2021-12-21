Чита, , 14:16 — REGNUM В январе-октябре 2021 года в Забайкальском крае зафиксирована естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся на 3161 человека (в январе — октябре 2020 года естественная убыль населения составила — 885 человек). Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Кладбище Devanath

По результатам выгрузки сведений через систему межведомственного электронного взаимодействия СМЭВ в январе-октябре 2021 года зарегистрировано 10 012 родившихся и 13 173 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 11,4 промилле, общий коэффициент смертности — 15,0 промилле.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня 2021 года в Забайкальском крае тоже фиксировалась естественная убыль населения: тогда число умерших превысило число родившихся на 1755 человек (в январе — июне 2020 года естественная убыль населения составила — 614 человек).

Также известно, что за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 4364 человека (в январе-октябре 2020 года миграционная убыль составляла 3176 человек).

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