Будапешт, 21 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале следующего года собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил об этом 21 декабря в ходе пресс-конференции, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Виктор Орбан

«Премьер-министр Венгрии заявил, что встретится с российским президентом Путиным в начале следующего года», — говорится в материале агентства.

Также указывается, что глава венгерского правительства отметил, что такая встреча может состояться в начале следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря министры иностранных дел Венгрии и Северной Македонии Петер Сийярто и Буяр Османипровели встречу в Скопье.