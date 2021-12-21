Иерусалим, 21 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Возвращающиеся из-за границы жители Израиля стали вдвое чаще показывать положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает минздрав 21 декабря. 5 декабря среди возвращающихся в страну зараженными оказывались 10%, 19 декабря их число возросло до 21%.

Израиль

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Чаще всего зараженные прибывают из США (73% всех случаев), Израиль объявит США «красной» страной с 22 декабря. Из 43 носителя коронавируса, прибывших из США в Израиль за минувшие 10 дней, 33 вакцинированы в течение шести месяцев.

По числу прибывающих зараженных за США следуют Франция, ОАЭ, Великобритания, Италия, Венгрия.