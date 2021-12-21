Варшава, 21 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 21 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 13 806 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 538 человек.

В сообщении указано, что сегодняшние данные свидетельствуют о постепенном утихании четвертой волны пандемии. Там отмечается, что количество случаев инфицирования по сравнению с прошлой неделей сократилось почти на 20%.

В больницах по состоянию на 21 декабря находятся 24 785 пациентов с COVID-19. Из них 2 092 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.