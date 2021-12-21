Нерехта, Костромская область, , 14:42 — REGNUM Депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков попросил не допустить травли детей, жаривших сосиски у Вечного огня в Нерехте. Свою позицию по этому вопросу он изложил в социальных сетях.

Дети у Вечного огня Елена Смирнова

«Осудив поступок детей, важно не допустить их травлю. С одной стороны, полностью разделяю возмущение жителей по поводу этого недостойного поступка. Ведь Вечный огонь — это святой символ памяти всех павших за свободу Родины и жизнь народа в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, некоторые молодые люди не совсем поняли и не прониклись уважением к истории, подвигам предков, памятным местам, посвященным войне. Они, конечно, виноваты, но это и вина нас, взрослых… Обращаюсь ко всем родителям с просьбой обсудить эту ситуацию со своими детьми, объяснить им историческую значимость мемориала и других памятников», — написал депутат на личной странице ВКонтакте.

Напомним, инцидент произошёл 18 декабря 2021 года. Семь подростков в возрасте от 11 до 13 лет разогрели еду над Вечным огнём. Свою позицию дети объяснили тем, что замёрзли и проголодались после прогулки. Со школьниками и их родителями проведена беседа, решается вопрос об их постановке на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.

Это не первый инцидент в памятном месте. Год назад трое школьников поджигали петарды от Вечного огня и кидали их в мемориал. После того как история получила огласку в СМИ, правоохранители провели беседы с детьми и их родителями. Продавщицу, продавшую взрывоопасные товары подросткам, оштрафовали.

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