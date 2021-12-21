Нерехта, Костромская область, 21 декабря 2021, 14:42 — REGNUM Депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков попросил не допустить травли детей, жаривших сосиски у Вечного огня в Нерехте. Свою позицию по этому вопросу он изложил в социальных сетях.
Напомним, инцидент произошёл 18 декабря 2021 года. Семь подростков в возрасте от 11 до 13 лет разогрели еду над Вечным огнём. Свою позицию дети объяснили тем, что замёрзли и проголодались после прогулки. Со школьниками и их родителями проведена беседа, решается вопрос об их постановке на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.
Это не первый инцидент в памятном месте. Год назад трое школьников поджигали петарды от Вечного огня и кидали их в мемориал. После того как история получила огласку в СМИ, правоохранители провели беседы с детьми и их родителями. Продавщицу, продавшую взрывоопасные товары подросткам, оштрафовали.
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