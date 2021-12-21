Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Свердловской области рестораны и кафе снова смогут работать по ночам. Об этом написал в соцсетях губернатор Евгений Куйвашев.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это послабление будет действовать с 22 декабря по 20 января. При этом посетителям придётся предъявлять QR-код.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых центрах региона отменили QR-коды. Их не будут спрашивать с 22 декабря по 20 января.